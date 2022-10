Julián responde a ataques de Yusef: “A veces se pierde”. (VIDEO)

Julián, ganador de Survivor México, visitó nuestro foro de Venga La Alegría esta mañana para hablar de su triunfo en nuestro reality show de supervivencia.

¡Recibimos a Julián, campeón de Survivor! Nos platicó su experiencia.

Recordemos que el participante se convirtió en el ganador de los 2 millones de pesos y el collar sagrado de campeón. Julián Huergo también participó en algunas controversias, por ejemplo, aquella con Yusef Farah.

El jugador de videojuegos aceptó su rivalidad con Yusef esta mañana en Venga la Alegría, aunque también lo tachó de ser un “impresionante atleta”.

“Existió una rivalidad, claro que existió. Yo a Yusef le reconocí que es un atleta impresionante, que en circuitos siempre jugó súper bien”, declaró a este programa, dejando claro que no existe una amistad con el biólogo.

Julián habla de la alianza en contra de Yusef

Yusef quedó eliminado de Survivor México por una polémica estrategia de toda la tribu, pues se unieron para votar por él y no dejarlo participar en el Juego de la Extinción. “La estrategia maestra”, como la llamó Warrior, fue una de las más comentadas de la temporada.

“Hay que entender que esto es un juego, que hay estrategias, que a veces se gana y a veces se pierde. Desde que estás en un proyecto así, sabes quiénes son tus rivales a vencer”, dijo Julián sobre la estrategia en contra del biólogo.

Yusef fue uno de los hombres más fuertes durante toda la temporada de Survivor México, por lo que todos los integrantes de la tribu buscaron una manera de eliminarlo.

“Había que buscar la manera de poder eliminarlo. La estrategia fue de Cuchao, me dijo ‘tengo una estrategia que te va a encantar’. Todos teníamos que seguirla al pie de la letra. Si uno no la hacía, no iba a funcionar”, dijo el jugador de videojuegos en VLA.

