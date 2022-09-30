Julián explota contra Yusef antes de la Gran Final: “Envenenó cabezas”.

No te puedes perder la Gran Final de Survivor México el día de mañana a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, pues finalmente conoceremos al campeón o campeona de los 2 millones de pesos.

Comienza la cuenta regresiva rumbo a la Gran Final, y en lo que eso sucede, nuestros queridos finalistas han recordado sus mejores y peores momentos en Survivor México.

Nahomi, Kenta y Julián tuvieron una íntima en el refugio, así que no pudieron evitar revelar sus momentos más tensos en la competencia. Julián tomó la palabra y contó que Yusef habría "envenenado" a los participantes para rechazarlo de la Tribu Jaguar.

El finalista contó que uno de sus momentos más difíciles dentro de la competencia fue cuando se cambió de Halcones a Jaguares, pues se sintió excluido por un plan orquestado por Yusef.

"Yusef envenenó cabezas... sentía que yo era su rival o algo. Se volteó toda la energía y sentí cómo me aislaron", expresó el participante en el refugio

Julián contó que las cosas comenzaron a mejorar poco a poco, pues tiempo después se le dio la oportunidad de formar una nueva tribu con Kenta. El concursante se dijo feliz por formar la tribu de Los Otros, donde vivió maravillosos momentos y tanbién tuvo la oportunidad de conocer a sus compañeras Saadi y Catalina.

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No te pierdas la Gran Final de Survivor México

Survivor México llega a la Gran Final el próximo viernes 30 de septiembre a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Nahomi, Kenta y Julián son los tres finalistas de esta aventura, por lo que uno de estos concursantes ganará los 2 millones de pesos. No te olvides de votar por tu favorito en la app TV Azteca En Vivo.

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