Kimberly Flores y Edwin Luna reaparecen tras enfrentar crisis marital.

Edwin Luna escapó de los medios durante en un evento en Nuevo León.

Del Edwin Luna relajado que se detenía a dar entrevistas ya queda muy poco, pues durante su visita al municipio de Allende en Monterrey, Nuevo León, salió presuroso para no ser cuestionado por nuestra cámara.

Todo sea quizás por el escándalo que lo ha rodeado últimamente, debido a la supuesta infidelidad de su esposa Kimberly Flores con Roberto Romano.

El cantante hizo su aparición en un evento público donde se mostró sereno, sonriente y hasta cantó junto a la alcaldesa del lugar, por lo que imaginamos que tendría la misma disposición para platicar con nosotros; sin embargo no fue así.

Kimberly Flores evade a la prensa tras escándalo en reality show

Las cosas no fueron diferentes con la propia Kimberly Flores, quien permaneció muy cerca de su esposo durante todo el evento.

Y aunque al final Edwin accedió a detenerse para tomarse fotos con algunos fans, no fue así con nosotros, pues volvió a apresurar el paso y en todo momento se hizo acompañar por un hombre que parecía cuidarle las espaldas.

Por cierto que, a pesar del escándalo que los rodea, Edwin Luna y Kimberly Flores no han dejado de aparecer en público; este miércoles acudieron a la función de la obra Hoy no me puedo levantar en Monterrey, pero abandonaron la función a la mitad tras percatarse que Alma Cero, ex de Edwin Luna, forma parte del elenco.

