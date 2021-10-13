Jesús Ochoa fue cuestionado por supuestos desvíos en La Casa del Actor.

Jesús Ochoa estalló contra preguntas sobre los gastos de la ANDA.

En el evento para recaudar dinero para el fondo de jubilación de la ANDA, el secretario general Jesús Ochoa fue cuestionado sobre el destino de estos recursos.

¿Por qué dicen que el fondo es intocable?, ¿quién lo dice? Es una tontería; incluso Tommasi dijo que ya me tenía demandado por tocar el fondo...

Silvia Pinal una vez agarró mucho más que nosotros del fondo, pero es lógico porque para eso es un fondo, no puede estar ahí estático. Se gasta en hospitales, médicos, medicinas y muchas cosas

El actor pidió a la prensa investigar más sobre el significado de un fondo.

Nos preguntamos pero sin saber. Verdaderamente hay que informarnos, ustedes nada más sueltan, yo no soy informador; les recomiendo meterse a la página de la ANDA porque aquí hay transparencia e información

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Jesús Ochoa también manda polémico mensaje a Jorge Ortiz de Pinedo

Jesús Ochoa lamentó que los actores no tengan prestaciones del estado, pero espera dar buenas noticias muy pronto.

Además, el actor volvió a echarle en cara a Jorge Ortiz de Pinedo su oposición al pagarle las cuotas sindicales de los actores que trabajan en sus obras.

El señor ni siquiera cotiza en sus actividades teatrales…

Y también se negó a hablar sobre la situación financiera de La Casa del Actor.

No tengo comentarios y tengo derecho a no responder; nada más dicen y no me notifican nunca

El espectáculo artístico para apoyar el fondo de jubilación se realizará este viernes 15 de octubre a las 8:00 de la noche en la finca Don Pedro en el Estado de México.

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