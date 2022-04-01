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FOTOS | ¿Koke y la "Bestia" están cansados de cargar con el equipo azul?

Dos de los atletas azules más fuertes están cargando con el equipo, ¡sus demás compañeros no aportan puntos! ¿Están hartos?

Por: TV Azteca

David en la playa.jpg
David cubreBocas.jpg
David conejos.jpg
David All Star.jpg
David dando su punto.jpg
David festejo.jpg
David haciendo un mortal.jpg
David entrenando.jpg
David héroe .jpg
David insignia .jpg
David vs Aris.jpg
David tomando café.jpg
David y Ernesto.jpg
David mar.jpg
David tirolesa.jpg
Koke circuito fin del mundo .jpg
Koke All Star.jpg
Koke alberca.jpg
Koke atardecer.jpg
Koke clavado.jpg
Koke con lentes.jpg
Koke concentrado.jpg
Koke ContraReloj.jpg
Koke en la playa.jpg
Koke en el Gym.jpg
Koke festejando.jpg
Koke medallista .jpg
Koke porrista.jpg
Koke tobogan .jpg
Koke tirolesa.jpg
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