VIDEO: Arturo López Gavito vs Lola Cortés y Héctor Martínez, ¿qué pasó?

El séptimo concierto de La Academia ha contado con presentaciones espectaculares de cada uno de los alumnos que, día con día, se dedican a mejorar su desempeño vocal, y uno de ellos ha sido Brandon, quien está viviendo una experiencia única en La Academia, pero a quien además este proyecto no solo le está cambiando la vida a él, si no también a su familia, pues Jorge Garralda con “A quien corresponda” les regaló electrodomésticos para su hogar .

Sin embargo, ese emotivo momento no podía dejar que los comentarios de los críticos no fueran objetivos, y este fue uno de los casos de Arturo López Gavito, quien no se tocó el corazón para decirle a Brandon lo que pensaba de su presentación “ Te quiero así ”.

Para hacer una crítica hay que compararlos con lo que hicieron la semana pasada, Mar se superó, la canción que le dieron a Mario hizo que no brillara tanto como la semana pasada y Brandon yo te lo quiero decir, esta crítica es por tu bien, si las señoras (sus compañeras críticas) te quieren decir que tienes una sonrisa muy bonita y todo, esto no es un concurso de sonrisas.

Lola Cortés no se contuvo y decidió interrumpirlo en medio de su crítica para recalcarle que Brandon es un cantante, "él es cantante, es así, a mí sí me gustó, no hable por nosotros, es su punto de vista, lo que yo no quiero es que usted hable por nosotros, a mí no me diga que estoy mal con mi crítica, esa es mi crítica”.

Pero López Gavito retomó la palabra: "¿puedo terminar mi crítica? Es que tanto mecate en la cabeza creo que a la gente la atonta, yo creo”, dijo, haciendo referencia al vestuario y peinado que Lola Cortés portó esta noche, quien no dudó en darle un pequeño y juguetón golpe en el brazo al crítico de hierro.

Y él prosiguió con sus comentarios: “sales de aquí, nadie te vuelve a ver jamás, disfruta mucho estos halagos, que se llaman halagos fatuos, de la gente que no tiene recursos para decirte dónde tienes que crecer...”, y fue ahí donde todo explotó, pues Lola Cortés le dejó en claro que soportaba sus bromas pero jamás soportaría sus insultos, incluso Jaime Camil le llamó la atención con un “Arturoooo”.

¡Gavito explotó contra Héctor Martínez y los críticos! [VIDEO] ¡El crítico de hierro defendió su postura ante la presentación de Brandon, arremetiendo contra los críticos y Héctor Martínez!

El joven lo que tiene que hacer es crecer, si no todas las personas que le aplauden ahorita cuando el joven salga consíganle un trabajo para que se vaya a cantar.

Jaime Camil, como buen conciliador, quiso dejar en claro que López Gavito solo no vio ningún avance de Brandon del sexto concierto al séptimo concierto, pero después fue turno de Héctor Martínez de hablar, quien rápidamente dijo:

Le pido a la reencarnación de Walter Mercado que sea objetivo y directo con los chicos, estamos buscando y creciendo con ellos Arturo, no vas a poner tú las canciones, no te corresponde a ti saber qué canción vamos a poner o no, dedícate al hoy. Señor Garralda usted que es tan bueno, ¿no podemos donar a Arturo a otro programa?

Así, Brandon abandonó el escenario no sin antes recibir un comentario de Jaime Camil quien quería echarle porras: Hijo, lo hiciste muy bien, carnalito.