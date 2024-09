Julio se sincera sobre su ansiedad en La Academia 2024

Julio Ávila ha sido uno de los académicos que más se ha ganado el cariño de la gente, desde su famoso apodo hasta sus presentaciones musicales, Julio ha marcado sí o sí a muchas personas que día con día y domingo a domingo, esperan verlo a través de sus celulares, televisiones o computadoras. Algo que todos sabemos es que Julio ha tenido una lucha muy fuerte contra la ansiedad durante su estadía en La Academia, y el día en el que se derramó el vaso fue durante el concierto número ocho .

¿Qué le pasó a Julio en La Academia 2024?

Recordemos que Julio ha sufrido de varios ataques de ansiedad en La Academia, episodios en donde el director Héctor Martínez acudía rápidamente para poder ayudarlo y contenerlo. Sin embargo, todo explotó durante el concierto ocho, pues no fue la mejor noche de Julio y los críticos, de la forma más respetuosa posible, se lo dijeron, las palabras de Lola Cortés fueron:

Sí estoy de acuerdo que la cuestión “ansiedad” te está moviendo de tu centro. No eres el Julio que reconocemos. Yo padezco trastorno de ansiedad, yo vivo medicada y ese es mi estilo de vida. Y la depresión no es “echarle ganas”, te tienes que cuidar. Mi niño, ni en tu primer concierto te vi tan mal, ni en tu primer concierto. No sé a quién se la cantaste (la canción), cuando no tienes a quién cantarle la canción cántatela. Pero antes que tu arte y antes de un escenario, está tu salud. Y la depresión es algo que no se ve. Cuídate por favor.

Y más tarde esa misma noche, cuando llegó el momento de anunciar al expulsado de la noche, Julio Ávila no apareció en el escenario junto a los demás académicos, y todos se preguntaron qué era lo que había sucedido, si estaba bien, si iba a regresar a La Academia o no. Pues hoy, después de que el neuropsiquiatra Edilberto Peña León fuera a darles una charla sobre la importancia de la salud mental y emocional, Julio se dirigió a la nueva sala de los académicos “Mi Pecho No Es Bodega” para poder sincerarse respecto a todo lo que le había pasado.

¿Qué fue lo que Julio confesó hoy en La Academia?

Julio entró a confesar y hablar libremente sobre lo que le ha estado sucediendo, relató que el domingo del concierto ocho, al bajar del escenario le dio un terrible ataque de ansiedad que derivó en una fiebre brutal que lo derrumbó físicamente. Por fortuna, y él lo cuenta, tuvo una red de apoyo bastante grande que va desde el productor Andrés Tovar y Héctor Martínez, hasta los paramédicos que llegaron para auxiliarlo el día de su ataque.

Relató que el lunes después del concierto no estuvo tampoco en la casa de La Academia, como pueden saber los que siguen el 24/7, y que esto se debió a que lo llevaron a consultas especializadas para poder atenderlo con los mejores profesionales de la salud. Algo que quiso recalcar durante su estadía en esta sala privada, fue que algo que hizo que su tratamiento se retrasara fue que nunca le dijo a nadie como se sentía, algo que él tacha como un grave error, y dejó en claro que ninguna persona puede contra sus propios demonios sola, dejando en claro la importancia de tener una red de apoyo sólida.

Definitivamente Julio ha pasado por días complicados, pero en La Academia siempre se va a priorizar la salud mental, emocional y física por sobre todas las cosas.