Concierto 8 | 08 de Septiembre | ¡Vivimos un concierto lleno de talento musical!

¡Revive los mejores momentos del Octavo Concierto de La Academia 2024!

El concierto 8 inició con un gran opening de los académicos, pues junto a los exacadémicos, Nadia, Laura, Erika, Ricardo, Samuel y Marco, interpretaron “Vive y Vuela más alto”.

Yessi inició las presentaciones cantando “Vive”; Arturo López Gavito le comentó que a pesar de lo buena que es a nivel vocal, empezó su canción con el pie izquierdo, no le gustó; Chiquis concordó con Gavito, pues tuvo temas con el falsete, le faltó en esta presentación.

Brandon dejó un buen sabor de boca interpretando “Amarte a la antigua”; a Espinoza Paz le encantó como hizo suya la canción, es un ser con mucha luz y lo felicitó por su gran presentación; Lola Cortés por su parte le dijo que hizo una muy buena presentación, popeó la canción y eso le fascinó.

Después de una semana complicada, Mar cantó “Tu falta de querer”; Chiquis le comentó que hizo un muy buen trabajo y en cuanto a Mar y a Mariana podían ser 2 moods diferentes. Gavito confirmó con Lola si había hecho una técnica avanzada, Lola dijo que sí y habían hecho un buen trabajo con esta canción; Gavito dijo que iba avanzando muy bien y le pidió no confiarse.

Edith encendió el escenario con su interpretación de “Inevitable”; Lola le comentó que le encantó que no usara tanto el vibrato y popeara la canción; Arturo López Gavito le dijo que su voz fue excelente, la actitud estuvo por arriba de todo y el baile fabuloso, lo hizo increíble.

Caro cantó “Secreto de amor”; Lola Cortés le dijo que ella había visto a una artista en toda la extensión de la palabra. Para Chiquis, la disciplina que la académica estaba teniendo la llevaría a crecer mucho más.

Isaveli puso a bailar cantando “Falsas esperanzas”; a Chiquis le encantó y lo hizo muy bien con el baile. Para Espinoza fue la mejor presentación al momento, se veía muy bien y le encantó lo que hizo con la canción.

Julio encendió el escenario interpretando “La cosa más bella”; Arturo López Gavito le dijo que era muy triste y decepcionante porque se quedaba con la última presentación, pues en esta ocasión no le atinó a nada, hubo una serie de desafinaciones e intentará borrar esta presentación de su mente. Lola Cortés le dijo que ella vive con trastorno de ansiedad, por lo que le pidió cuidarse bastante, nunca lo había visto tan mal.

Mario, después de las adversidades, cantó “Cuando calienta el sol”; Espinoza le dijo que había hecho muy bien el baile, le encantó su presentación; Arturo López Gavito comentó que quien se irá no será por no hacerlo bien, si no por una mala elección de canciones; Menny tomó la palabra y dijo que cómo pueden ver la capacidad de los académicos si no cambian los géneros.

Canelo recibió los videos de la dinámica con los académicos que el Jefe Vargas les llevó hace algunas semanas y después de una decisión tan complicada, él tomó la decisión que el equipo ganador fuera el del “Jefe Vargas” por lo que ahora solo quedará esperar conocer el premio.

Jessy cautivo al público con su interpretación de “Pero no lo beses”; Lola comentó que le había encantado la puesta y a veces la producción se come al cantante, sin embargo, él hizo lo suyo y logró hacerlo increíble; Chiquis logró conectar con él, pues lo hizo muy bien.

Cristian cantó “Dueño de nada” y emocionó a todo el público; Gavito comentó que había cantado con un amor impresionante y era su mejor presentación al momento dentro de la competencia; para Chiquis fue hermoso lo que hizo. Después de una gran presentación, recibió la visita de sus papás desde Guatemala.

Brisa cerró el 8vo concierto, cantando “Sin él”; Chiquis comentó que cerró estas presentaciones con broche de oro y se quedó sin palabras; Lola le dijo que lo hizo divino, pues espectacular.

Después de un gran concierto, los menos votados fueron Jessy, Yesi y Brisa, sin embargo, la 8va expulsada fue Yesi González.