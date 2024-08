“Creo que carece de humildad": Lola Cortés habla sobre Héctor Martínez

¡Uy! El cuarto concierto de La Academia ha estado lleno de todo: musicales extraordinarios, momentos emotivos, otros muy felices, críticas un tanto duras y otras en donde felicitan al académico, y algo que tampoco ha faltado son momentos de tensión entre el panel de críticos y el director Héctor Martínez, que si bien domingo a domingo suelen tener ciertos roces en cuanto a los comentarios que reciben sus académicos, este domingo hubo algo que no había pasado en esta nueva generación de La Academia: ¡Héctor Martínez abandonó el programa durante varios minutos!

Explotó la pelea entre el Director Héctor Martínez, Lola Cortés y Espinoza Paz [VIDEO] ¡Espinoza Paz y Lola Cortés defienden sus opiniones, frente a lo que dijo el director Héctor Martínez!

¿Por qué hubo una discusión entre Héctor Martínez y Lola Cortés junto a Espinoza Paz?

Todo comenzó cuando Espinoza Paz dio su crítica a la presentación de Caro, quien cantó una canción de Mónica Naranjo, y el comentario que el crítico dio es que tal vez sus maestros deberían ayudarla para que no se escuche tanto cuando ella toma aire antes de volver a cantar, este comentario no le gustó nada a Héctor Martínez, quien parecía que ya estaba un poco enojado por anteriores comentarios hechos por Paz y Arturo López Gavito, el director le dijo:

¿Cómo quieres que respire entonces? ¿Qué más quieres que respire, Espinoza? No te hundas, mejor siéntate. No te hundas más. Entre tú y Arturo de verdad, están para otro programa.

Espinoza Paz le respondió con la mayor calma posible, y le dijo que: “yo ya me realicé, maestro, yo ya me realicé". Pero la cosa no quedó ahí y Héctor Martínez le respondió si se había realizado en éxito o como un artista, pues eran dos cosas totalmente diferentes, y procedió a decirle que mejor se sentara y dejara de hundirse.

Esto claramente no le gustó para nada a Lola Cortés, quien por segunda ocasión le dijo a Héctor Martínez que se callara, y que dejara de hundirse él.

¿Qué opina Lola Cortés sobre los comentarios de Héctor Martínez?

“La tensión se palpa todos los domingos”, esto fue lo que Lola Cortés pudo platicar con Pedro Prieto entre cortes comerciales, pues al estar ella también involucrada con lo que sucedió entre el director de La Academia y su compañero de panel Espinoza Paz, la crítica no iba a quedarse callada.

¡Y es que vaya momento que vivieron!, Pedro Prieto le preguntó a Lola Cortés que por qué le dijo a Héctor Martínez que se callara la boca, a lo que la estrella del teatro musical rápidamente procedió a explicar la situación:

Él primero (Héctor Martínez) le dijo a Espinoza Paz que se callara la boca, que se sentara y se callara la boca. Me parece una falta de respeto cuando estás hablando no solo de un ídolo y una celebridad, es todo un artista (...) y ahora viene este señor a decirle cállate la boca. Héctor aprende a escuchar. (...) Ha sido un gran concierto y hemos dicho todos los aciertos que han tenido...

Pedro Prieto aprovechó que Espinoza Paz se unió a la conversación para preguntarle qué opinaba sobre lo que Héctor Martínez le había dicho, y con el buen humor que lo caracteriza el crítico le respondió “me preocuparía si durmiera con él pero como no duermo con él no me preocupo”.

Y Lola Cortés agregó: “si puede pedir disculpas hablaría mucho de su humildad, que creo que carece de ella”.