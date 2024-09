¿A Mar Lara le gusta Mario Girón? ¡Le preguntó la maestra Erika Dipp!

Mar Lara y Mario Girón son dos de los académicos que han dado más de qué hablar desde su ingreso a La Academia 2024. Recordemos que en redes sociales comenzó a surgir el rumor de que había cierta atracción entre ellos dos, rumor que no se ha calmado, al contrario, día con día los fans de Mar y Mario creen que las llamas se están avivando.

Hace ya dos meses estos académicos presentaron su dueto “Recuérdame” en el primer concierto de esta nueva generación de La Academia. Podría decirse que este número inició todo el shippeo entre Mar y Mario, pues cuando ya pasaron de ser aspirantes a convertirse en académicos, las personas lograron notar durante la transmisión del 24/7 , que ellos disfrutaban mucho estar uno junto al otro.

Mar Lara y Mario Girón | Recuérdame | La Academia 2024 [VIDEO] Mar Lara y Mario Girón cantan Recuérdame y el público de La Academia 2024 se emociona. Los críticos tuvieron diferentes formas de calificar su presentación.

Una de las tareas de los académicos, además de cantar bien, es interpretar de forma correcta cada una de las canciones que se les asigna, pues tienen que hacer sentir algo a la audiencia. Por esta razón, los alumnos cada semana ensayan y se meten en el papel que deben interpretar los domingos, y Mar Lara no es la excepción, solo que ya en diversas ocasiones las personas han notado que siempre ensaya estas interpretaciones con Mario, a veces actúan escenas de celos, en otras notamos que deben coquetearse, pero todos se preguntan ¿irá más allá de la simple actuación?

Aquí Mar ensayó para su presentación de “Me gustas mucho":

Y acá estuvo ensayando para “Besos de ceniza":

Incluso en uno de los programas de Yesi y Jessy “Lo que supe, Lupe”, cuestionaron a Mar y Mario sobre lo que posiblemente podrían estar o no sintiendo el uno por el otro, pues después del primer concierto muchos creyeron que era real la conexión que se vio en el escenario, a lo que Mario respondió:

Todos tenemos diferentes percepciones (...) Para el primer concierto nos preparamos muy bien, entramos mucho en nuestro papel, nada fuera de lo profesional.

Pero quien ya no pudo contener más sus dudas fue la profesora Erika Dipp, quien no lo pensó ni un segundo y aprovechando que siempre está con los académicos fue a preguntarle directamente a Mar si le gusta o gustó Mario Girón.

“Que tengas novio no significa que no te pueda gustar” le dijo la maestra Erika a Mar, pues Mar le dijo que no le gusta Mario y le quiso aclarar que tiene novio. Pero la profesora no iba a terminar ahí, pues agregó:

Yo puedo tener en mi casa una cava de vino pero puedo ver que hay vinos muy buenos además del que tengo en mi casa, ¿no? Entonces mi pregunta es ¿a ti no te gusta ese vino?

Refiriéndose claramente a Mario Girón, pero Mar le dijo que entendía pero que no le gustaba su compañero. Y la maestra Erika le pidió jurarlo por su voz, pero Mar Lara prefirió cambiar de tema y entre risas pedirle que fueran a ensayar.

¿Le gusta Mario? La maestra Erika Dipp le pregunta a Mar [VIDEO] La maestra Erika Dipp no se queda con la duda y le pregunta directamente a Mar si le gustó o le gusta Mario Girón, ¿qué le dijo la académica?

¿Qué piensa el novio de Mar de lo que pasa entre ella y Mario?

Durante el décimo concierto de La Academia 2024, nuestro querido Antonio Betancourt pudo acercarse al novio de Mar, Max, para poder platicar con él y no dudó en preguntarle qué era lo que opinaba sobre todos esos rumores que hay sobre la posible atracción entre su novia y Mario Girón, a lo que él contestó:

Mario es un tipazo, es un cantante increíble, por el show es normal que esto pase, la verdad es que todo el amor y toda la suerte del mundo para Mario. Verla (a Mar) ahí con sus amigos, ¿cómo me va a enojar eso? Confío mucho en Mar, hay mucha confianza entre los dos.

Este domingo en la semifinal de La Academia 2024, Mar y Mario volverán a compartir escenario e interpretarán “Solo el amor lastima así" y nuevamente los fans de esta relación están llenando las redes sociales con edits de este shippeo.