“Esta es una generación tremendamente poderosa”, revela Héctor Martínez director de La Academia 2024

Durante varios enfrentamientos que ha tenido el director de La Academia con los críticos, ha mencionado que a diferencia de lo que ellos piensan, la generación 2024 es una de las mejores que él ha podido presenciar. De hecho, casi al finalizar el aplaudido concierto Disney , Héctor Martínez tomó la palabra para dedicarle a los alumnos algo muy importante:

Para nosotros ha sido un honor impresionante encontrarnos con una generación dispuesta a abrir su alma, a reencontrarse con la verdad de su ser, que dejaron a un lado lo que pretendían ser, y se entregaron con una fe ciega en nosotros a lo que realmente son. Esta academia es poderosa y trascendental por ustedes, ninguna otra generación había abierto tanto su alma para encontrarse con ese poder tan inmenso que llevaban ahí oculto entre lágrimas, golpes y situaciones de la vida. Estoy y estamos increíblemente orgullosos de todos ustedes. Para nosotros ustedes son todos de verdad unos grandes ganadores. Grandes seres humanos, grandes representantes del espíritu de La Academia.

¿Por qué Héctor Martínez cree que la generación 2024 es la mejor de La Academia?

En diversas ocasiones, Héctor Martínez ha tenido la oportunidad de hablar sobre la opinión que tiene respecto a la generación 2024 en La Academia, en una entrevista con Ventaneando , el director declaró:

Los chicos tienen un talento fantástico, y tienen un genoma que yo le llamo genoma academia muy evidente, no se guardan nada, son gente intensa, dentro de todas sus cosas son chavos que no se guardan nada, y que van por todas, y que es un ecosistema muy variado.

Y una de las cualidades que realmente resalta es que no ha habido conflictos entre ninguno de los académicos, que si bien a lo mejor hubo una puerta o dos abiertas para que alguien se llegase a burlar de otro, no ocurrió, “no he tenido un solo pleito, un solo abuso, un solo bullying, esta generación no se quieren dañar”.

En un video que circula en redes sociales, Héctor Martínez dijo:

Me atrevo a decir, y con todo respeto a mis exacadémicos, que esta es una generación tremendamente poderosa.

Para el medio de comunicación Publimetro, el director pudo dejar aún más en claro por qué clasificó de esta manera a los académicos 2024, teniendo en cuenta que el proyecto lleva ya 22 años y que de aquí han salido más de un talento mexicano que ha podido darle la vuelta al mundo con sus canciones.

Es una generación que ha nacido en un marco histórico muy complejo, en momentos postpandémicos y de una destrucción social donde el miedo gobierna esta nueva generación y viven a través del alterego, expresando sus ideas y sus personalidades en redes sociales.

Los académicos tienen una clase magistral con el director, espacio en donde Héctor Martínez tiene la intención de que los alumnos se quiten las máscaras de lo que creyeron que eran, y que se abran libremente a lo que son, aceptando sus defectos y sus virtudes, en un ejercicio que para varios puede resultar doloroso a nivel emocional pero que en definitiva los hará crecer no solo personalmente si no artísticamente hablando.

¿Cuándo es la final de La Academia?

El domingo 06 de octubre es la final de La Academia 2024, en donde todos conoceremos al ganador o ganadora del reality de música más importante de México. Los académicos que lograron pasar a la final son:



Y uno de ellos será el afortunado en llevarse el premio total de 2 millones 250 mil pesos. No te pierdas el cierre de esta nueva generación, considerada por Héctor Martínez como la más poderosa en los 22 años que lleva La Academia.

La Academia 2024 abrió sus puertas para nuevos alumnos el 21 de julio, día que se llevó a cabo el primer concierto liderado por nuestro querido Jaime Camil, en donde 20 aspirantes pisaron el escenario de La Academia con “Bienvenidos” de Miguel Ríos. Días antes a esta gran presentación se dieron a conocer los nombres de los maestros que formarían parte del crecimiento académico de cada uno de los alumnos, y mucho antes de esto vimos que el legendario director de La Academia, Héctor Martínez, regresaría para estar al frente de este magno proyecto.

A través de la transmisión del 24/7 , hemos visto a los alumnos ensayar sus canciones a cada momento, tratando de absorber cada uno de los conocimientos que sus profesores comparten con ellos, y aunque no siempre logran convencer al panel de críticos ni al público, Héctor Martínez siempre está listo para defender su crecimiento.