¿Thania cambia a Leo por Mario? ¡Andaban muy juntitos!

La Academia 2024 empezó con el amor a todo lo que da, pues la historia de Thania y Leo se hizo muy popular en cuanto los dos pisaron por primera vez La Casa de La Academia, pues ambos se animaron a contar su historia juntos, desde cómo se conocían desde antes hasta la sorpresa que fue encontrarse nuevamente ya como académicos. Fue tanto el furor por la historia de esos dos que sus compañeros académicos los instaron a jugar semana inglesa para que por fin se dieran un beso , ¡algo que estábamos esperando que pasara!

Thania y ¿Mike?

¡Pero no todo es color de rosa! Pues el concierto del 28 de julio Thania Pasión y Mike León interpretaron juntos “De los besos que te di”, y para ese concierto pasaron toda una semana juntos ensayando como un par de enamorados... Sin embargo, esto fue algo que no le agradó para nada a Leo, pues no pudo evitar hacerle una escena de celos a Thania, algo que no le agradó a muchos de los espectadores de la transmisión del 24/7 , diciendo que no podía ser Leo tan poco profesional y que esa escena era una “red flag” que Pasión debía tener en cuenta, pues si ella estuvo tan cerca de Mike fue nada más y nada menos que para que su presentación saliera lo mejor posible.

Thania y ¿Mario?

En un ejercicio con el maestro Fernando Reyes y Cristian David, en compañía del director Héctor Martínez, decidieron que Thania y Mario interpretaran a una pareja, en un intento por darle celos a Leo para que pudiera interpretar de una mejor forma la canción que debe presentar este domingo: “Terrenal” de Julión Álvarez, puedes ver el video completo aquí: