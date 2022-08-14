La Academia: ¿Cómo votar por tu alumno favorito para que gane la final?

La fecha más esperada dentro de La Academia por fin llegó, este domingo vamos a ser testigos de la consagración de un nuevo artista en México, donde Cesia, Rubí, Mar, Andrés y Nelson van a buscar su sueño de ser cantante.

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Los alumnos tienen el gran compromiso de salir al escenario a entregar lo mejor de ellos como lo han hecho a lo largo de tantos fines de semana, solo que ahora ya no tendrán una revisión de su concierto, sino que es su última oportunidad para convencer a los fans que voten por ellos y poder ganar La Academia.

Así puedes votar por tu alumno favorito de La Academia.

Estos son los pasos que tienes que seguir para poder votar por tu alumno preferido de La Academia.

-Primero debes descargar la aplicación completamente gratis de ‘TV Azteca en vivo’ en tu celular.

-Segundo debes ir a la sección de La Academia y buscar el apartado de ‘Vota aquí’.

-Tercero tienen que seleccionar a tu alumno preferido y darle tus votos.

De esta forma, el cantante de tu preferencia podrá alcanzar su sueño y tendrá como premios un millón de pesos y un contrato con una disquera y tú será parte de su carrera.

Este domingo los alumnos saben del compromiso que tienen para brillar en el escenario de La Academia, para recibir grandes críticas de Lolita Cortés y compañía, pero sobre todo la mayor cantidad de votos para lograr su sueño.

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¿Cuándo y dónde ver la primera parte de la Gran Final de La Academia?

Este domingo 14 de agosto es la Gran Final de La Academia, así que no te lo pierdas en punto de las 20 horas, a través de la señal de Azteca Uno y la App TV Azteca En Vivo.

