La Academia: Así se preparan los alumnos para ganar el reality show.

La primera parte de la final de La Academia estuvo llena de muchas sorpresas y con las emociones por las nubes, pues Cesia, Andrés, Mar, Andrés y Rubí lograron brillar sobre el escenario más importante de la música en nuestro país.

Concierto 18 | 13 de agosto | Inicia La Gran Final de La Academia.

Te puede interesar: La Academia: Lolita Cortés explota contra Alexander Acha por las canciones de la final.

Además de las grandes interpretaciones que hicieron cada uno de los alumnos, los finalistas tuvieron la oportunidad de cantar junto a algunos de los ganadores de las generaciones pasadas, lo que iluminó el escenario de La Academia.

La polémica llegó cuando los críticos aseguraron que las presentaciones de los finalistas no se habían visto como una verdadera final, pero todo cambió con los duetos de los ganadores pasados, entre ellos Erika, Myrian Montemayor, Paola Chuc.

Durante el concierto sucedió algo que no había pasado en ninguna otra Academia, pues el panel de críticos tomó la decisión de regalarle un automóvil nuevo al mejor alumno de la noche, siendo Nelson el elegido por Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito.

Los alumnos se preparan para la gran final de La Academia.

Este domingo vamos a tener la oportunidad de conocer al gran ganador de la nueva generación de La Academia, por lo que todos los alumnos se han preparado de la mejor forma para sorprender a sus millones de fans en el escenario.

Los alumnos han trabajado muy fuerte a lo largo de estos meses, pero más durante la última semana para tener un gran cierre en la final, por lo que van a subir a cantar las siguientes canciones:

También te puede interesar: Los mejores memes que dejó la primera parte de la Gran Final de La Academia.

-Mar: Ahora Tú de Malú

- Cesia: Por amor de Marco Antonio Muñiz

- Rubí: Mi error, mi fantasía de Edith Márquez

- Andrés: Me va a extrañar de Ricardo Montaner

- Nelson: Mientes de Camila

