La Academia: Esto dijo Cesia tras ganar el primer lugar.

La Academia en su decimotercera generación llegó a su final con el triunfo de Cesia, quien se convirtió en la primera representante de Honduras que se alza con la victoria.

Los críticos están de pie con la interpretación “La Leona de Honduras”

Ante la expectativa de millones de personas en el mundo, Yahir fue el encargado de abrir el sobre y dar a conocer que la originaria de Centroamérica se proclama campeona del reality show número uno de Latinoamérica.

En una cifra que superó los 5 mil millones de votos, quedó demostrado que todos los hogares de México y otras latitudes vieron semana a semana a estos académicos que se quedaron en su corazón.

"Estoy feliz, contenta, no tengo palabras de lo agradecida que estoy. Es un sueño cumplido, gracias inmensas a esa gente linda, hermosa, los voy a llevar siempre n mi corazón. Gracias por confiar en mí, los amo", expresó.

"Invertirlo (el dinero), hacer más proyectos y multiplicarlos. También voy a apoyar a mi gente", añadió nuestra ganadora después de recibir la mejor noticia de su vida.

Los críticos Lolita Cortés, Ana Bárbara, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito destacaron la experiencia de compartir el panel y de ser parte de esta generación que celebra 20 años.

