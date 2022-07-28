La Academia: Eduardo, Andrés y Santiago regresan tras estar en el hospital.

Todo está mejor en La Academia después de que Andrés, Santiago y Eduardo fueran dados de alta y regresaron de nuevo a las instalaciones del reality de talento.

Nuestra producción de La Academia informó a través de un comunicado compartido en redes sociales que los tres alumnos recibieron el alta médica luego de haber sido diagnosticados con un cuadro de deshidratación.

La única que permanecerá ausente de las transmisiones en vivo de La Academia será Rubí, quien dio positivo a COVID-19.

“Este miércoles Andrés, Santiago y Eduardo recibieron su alta médica tras estabilizarse y recuperarse del cuadro de deshidratación que sufrieron. Los chicos ya regresaron a la casa de La Academia con sus compañeros Mar, Cesia y Nelson".

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“Es importante subrayar que tanto los alumnos como el plantel docente y equipo de producción se encuentran libres de COVID-19 tras recibir los resultados negativos de las pruebas PCR, las cuales se realizaron el pasado lunes 25 en el hospital. Sólo existe un caso positivo, el de Rubí, la joven potosina de 20 años, quien permanece aislada en un hotel de la Ciudad de México recibiendo los cuidados necesarios para su pronta recuperación. Su evolución se ha comunicado puntual y diariamente a sus padres”.

Por último, se dio a conocer la causa por la que Andrés, Santiago y Eduardo fueron a dar al hospital, descartando así toda responsabilidad de la nutrióloga Montserrat Hernández Barojas.

“Los dictámenes médicos señalan que la causa que originó el ingreso hospitalario de cinco de los siete alumnos de La Academia fue una gastroenteritis que les provocó una infección intestinal y deshidratación. Por lo anterior La Academia deslinda de toda responsabilidad a la nutrióloga Montserrat Hernández Barojas”, finaliza el comunicado.

Así recibieron Cesia, Nelson y Mar a sus compañeros

Luego de que Santiago, Eduardo y Andrés fueran dados de alta regresaron a la casa de La Academia donde los esperaban Mar, Nelson y Cesia, quienes al escuchar el timbre corrieron a abrir la puerta para recibir a sus compañeros.

El primero en ingresar fue Andrés, quien fue recibido con un caluroso abrazo. Eduardo fue el siguiente en aparecer y sus compañeros celebraron su regreso. Los compadres (Andrés y Eduardo) agradecieron que sus fans hayan estado al pendiente, por último, Santiago volvió a la casa y sus compañeros lo recibieron de buena manera.