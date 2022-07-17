La Academia: Isabela se convirtió en la expulsada del décimo concierto.

Luego del regreso de Zunio, Eduardo e Isabela, el décimo concierto de La Academia generó una gran expectativa por ser de transformación; sin embargo, Isabela se convirtió en la expulsada de la noche al no obtener los votos suficientes para permanecer en la competencia pese a haber regresado hace apenas una semana.

Ellos fueron los mejores de la noche

Los primeros en saltar al escenario fueron Nelson y Fernanda, quienes abrieron la noche de gran manera al cantar dos temas de bachata y pusieron la vara muy en alto para el resto de sus compañeros, no obstante, la tabasqueña obtuvo las mejores críticas, pero el público declaró vencedor de este duelo al guatemalteco, quien se hizo acreedor a 10 mil pesos.

Santiago y Mar fueron los siguientes al micrófono con dos grandes canciones de Soda Stereo y sus interpretaciones no desmerecieron, por el contrario, recibieron buenas críticas, principalmente el originario de la Ciudad de México, desafortunadamente el público no opinó lo mismo y apoyó a la ecuatoriana que decidió quedarse con los 10 minutos de celular.

¡El rock se sintió con todo en el escenario! 🤟🏻👨‍🎤🎤 SANTIAGO y MAR continúan impresionando a todos con su desempeño. 🤩🧡#LaAcademiaTop10 #LoVisteEnAzteca

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Zunio recibió buenos comentarios por parte de los críticos, quienes aplaudieron lo hecho por el ecuatoriano, quien a su gusto volvió por la puerta grande y defendió el por qué el público votó por él para que regresara a La Academia. Zunio decidió quedarse con los 10 mil pesos. Andrés también recibió buenas críticas por parte del panel luego de su interpretación de "Fría como el viento", de Luis Miguel, y el públicó lo apoyó dándole su voto, por lo que el sonorense decidió donar sus 10 mil pesos a alguna institución enfocada a la diabetes tipo uno.

Los alumnos que no tuvieron una gran noche

El tercer duelo estuvo muy mexicano, ya que Cesia interpretó “Acá entre nos” y Eduardo “Mujeres divinas”, desafortunadamente no les fue nada bien pese a sus grandes voces, todos los críticos estuvieron de acuerdo en que sus presentaciones fueron desastrosas y como dijo Horacio Villalobos “México perdió”. El alumno que ganó el duelo fue Cesia.

CESIA y EDUARDO no lograron estar a la altura de estas dos Grandes canciones, según los críticos. 😱🎶 ¿Estás de acuerdo con ellos? 🎤🧡 #LaAcademiaTop10 #LoVisteEnAzteca

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La crítica fue voraz para Rubí, quien para el gusto de los críticos no dará más de lo que ha dado hasta ahora y semana a semana se tambalea su permanencia. Isabela fue otra de las que peores críticas recibió por lo hecho en el escenario y que no demostró su hambre de trascender tras haber regresado a La Academia.

La polémica

El décimo concierto de La Academia fue de transformación y todo marchaba en orden hasta que Alexander Acha, director del reality show de talentos, tomó la palabra y descalificó las palabras de Lolita Cortés, quien durante la interpretación de Santiago declaró que era una “estupidez” el voto de silencio que le fue impuesto al originario de la Ciudad de México y por su crítica a Cesia y Eduardo.