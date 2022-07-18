La Academia: Santiago es expulsado por el público, críticos le dan nueva oportunidad.

Estamos cerrando un domingo lleno de polémica en el onceavo concierto de La Academia, donde tuvimos de todo entre malas presentaciones, mejores y actuaciones sorprendentes de Andrés y Santiago.

Santiago se apoderó del escenario de La Academia con “Camisa negra”.

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La competencia se volvió a intensificar, pues conforme pasan los conciertos los maestros les exigen más a los alumnos, mientras que los críticos les piden más y sus palabras son mucho más fuertes.

La gran sorpresa de la noche en La Academia.

Una de las presentaciones que se robó la noche y logró enloquecer al panel de críticos en especial a Lolita Cortés, quien le aplaudió su interpretación de ‘Ahora Quién’ y los grandes pases de bailes que hizo Andrés sobre el escenario.

Sucedió que cuando estaba de rockero casi me muero, pero niño felicidad. Hijo de dónde agarraste ese tumbado, qué manera de bailar, qué manera de cantar… Yo quiero un show, así sí

Sin embargo, eso no fue todo, pues el juez de hierro reveló que si logra bailar de mejor forma podría ser el ganador de La Academia.

Tienes una enorme deficiencia que es saber bailar, ahora un poco hubo un esbozo, dibujo de unos pasos que te salieron del alma, porque lo tenías que plasmar… pero necesitas bailar, tienes que bailar, desplazarte en el escenario… Trabaja tu cuerpo, somételo a darle dura a que se pueda el descontracturas, descontracturándote, yo estoy viendo al ganar de La Academia

Otro de los momentos clave, fue cuando se presentó el club de fans de Rubí, en donde reconocen el esfuerzo que hace cada concierto para poder brillar en el escenario de La Academia.

Por su parte, Santiago brilló en el escenario con su interpretación de ‘La Camisa Negra’, lo que le valió el reconocimiento de todos los críticos y sus maestros.

Santiago se queda una semana más en La Academia.

Luego de tener una de sus mejores presentaciones de su estancia en La Academia, Santiago fue el expulsado de la noche con el 4.05% de los votos. Sin embargo, el panel de críticos de forma unánime pidió a la producción que le dejen trabajar una semana más, pues aseguran que se lo merece.

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Por lo que la producción, los críticos y el director de La Academia, Alexander Acha aceptó la propuesta y Santiago se queda una semana más.