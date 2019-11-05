Raúl Carballeda | Maestro

Coach vocal

Cantante, actor, locutor, director y vocal coach. Desde 1982 ha trabajado en radio, televisión, teatro, jingles publicitarios, locución comercial, dirección de actores y cantantes, coros para artistas nacionales e internacionales, y vocal coach en reality shows como “La Academia”, “La Voz México” y “El Factor X USA”.

En doblaje ha sido actor, cantante, director y adaptador letrista para Disney, Dream Works y otras productoras, participando en series y películas como “Mulan”, “El Príncipe de Egipto” y “Encantada”. Canta al simpático Timón en “El Rey León”.

Ha grabado más de 2,000 grabaciones de jingles publicitarios, programas de TV , telenovelas, estaciones de radio y TV, cantantes (Thalía, Pedro Fernández, Angélica María), etc.

Además de tener la oportunidad de trabajar para más de 25 artistas nacionales e internacionales, ha hecho teatro musical y ha dirigido obras infantiles.

¡Qué honor tenerlo en el equipo de maestros de La Academia!