¿Cuándo se estrena La Casa de Papel 5 volumen 2? Estos son los horarios.

La aclamada serie ‘La Casa de Papel’ Volumen 2 tendrá un cierre final con el estreno de la segunda parte de la temporada 5, la cual estará habilitada desde el 3 de diciembre con nuevos episodios disponibles.

Para este desenlace, se mantiene una pregunta vital para los protagonistas, ¿quiénes se quedarán con vida luego de que Sierra haga hasta lo imposible para terminar a cada uno de los reclutados por ‘El Profesor’?

Los 8 ladronas que tomaron rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España se han transformado desde la primera temporada, la cual tuvo 13 episodios.

‘La Casa de Papel’ es reconocida como el mejor drama en los premios Iris (donde se llevó otros seis), Fénix y Emmy Internacional.

¿A qué hora es el estreno?

El horario oficial para ver los capítulos de la temporada final en la plataforma streaming Netflix son: Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 03:00 A.M. Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 A.M. Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 A.M., México: 02:00 A.M y España: 09:00 A.M.

