Estas son las películas de Navidad que Netflix estrenará este 2021.

¡Ya huele a Navidad! Así que Netflix traerá películas con esa temática para fortalecer el espíritu navideño y te presentamos la lista oficial de las que estarán disponibles en la plataforma durante los próximos días.

'La familia Claus' - 2 de noviembre

Jules Claus deja de amar la Navidad cuado su padre muere, pero al visitar la juguetería de su abuelo, descubre que ¡eses Santa Claus! y así amar de nuevo la Navidad.

'Love Hard' - 5 de noviembre

Natalie conoce al chico de su vida por internet, para sorprenderlo, decide ir a conocerlo en persona en Navidad pero al llegar se encuentra con que le han hecho un “catfish” de cajón, pero con quien hablaba sí existe.

'Requetecambio de princesa' - 18 de noviembre

La tercera parte de 'Cambio de Princesa', un clásico ya de las películas de Navidad de Netflix, esta vez recuperarán una joya de la familia a la vez que se reencuentran con viejos amores.

'El chico que salvó la Navidad' - 24 de noviembre

En un mundo donde nadie conocía la Navidad, un pequeño hizo el milagro de llevar la magia y abrir los ojos de la gente para salvarla.

'Un castillo por Navidad' - 26 de noviembre

Una escritora estadounidense se va a Escocia, donde compra su castillo a un duque no muy amable, se trata de una comedia romántica navideña.

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'Soltero hasta Navidad' - 2 de diciembre

Un chico harto de que su familia le pregunte si ha encontrado novio, decide pedirle a su mejor amigo que se haga pasar por su pareja para que no lo molesten más.

'David y los elfos' - 6 de diciembre

David, contará con la ayuda de un elfo que se ha escapado del Polo Norte para descubrir la verdadera Navidad porque sus papás habían dejado al olvido la fecha.

'Navidades en California: City Lights' - 16 de diciembre

La secuela muestra a sus dos protagonistas felices con la bodega y la granja, pero la vuelta a la ciudad con obligacines que tambalearían su relación.

'A 1000 km de la Navidad' - 24 de diciembre

Raúl detesta la Navidad y todo lo que tenga que ver con ella, pero es enviado a hacer una auditoría a una fábrica de turrones en un pueblo que vive única y exclusivamente para ea fecha. Ahí su perspectiva cambia.

Coming to Netflix this holiday season...SINGLE ALL THE WAY 😍 🎄 🎁



Michael Urie, Philemon Chambers, Jennifer Coolidge and Kathy Najimy are making this Yuletide EXTREMELY gay on December 2! pic.twitter.com/V7XjThsBic — Most (@Most) October 6, 2021

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