Estas fueron las primeras palabras de YosStop al salir de la cárcel. (VIDEO)

YosStop quedó libre la noche de este martes y al salir de la cárcel, sus primeras palabras fueron de felicidad y agradecimiento a quienes la han acompañado en este duro proceso.

“Estoy feliz porque ya estoy libre. Estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevistas, pero no en este momento porque ya quiero llegar a mi casa”, dijo la youtuber al abandonar el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Yoseline Hoffman obtuvo su libertad condicional por tres años debido a que la víctima Ainara Suárez aceptó la reparación del daño.

YosStop celebra cumpleaños de su madre

YosStop publicó en sus redes sociales un emotivo video donde celebra el cumpleaños de su madre y la abraza por tal motivo.

“Eres el mejor regalo que he recibido. A veces cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia pero no lo es. Hoy es un día para festejar, no solo por el cumpleaños de la mujer que más amo, no solo porque por fin soy libre físicamente, sino porque hoy nos podemos ver, tener, hablar, conectar, abrazar, besar y amar”, escribió la influencer.

