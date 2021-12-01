¿Qué películas navideñas ver en familia en Disney+?

El mes de diciembre está por llegar y con él la mejor época para compartir en familia y disfrutar de todo el contenido que ofrecen las plataformas de streaming.

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Disney Plus se caracteriza por sus producciones especiales para este mes, que son ideales para ver en compañía de todos los seres queridos.

Por eso, aquí te dejamos una lista con las películas que podrás ver en compañía de tus familiares.

Mi pobre angelito

Se ha convertido en un clásico de la época navideña. La cinta tiene como protagonista a Macaulay Culkin, quien le da vida a Kevin.

Todo comienza en la víspera de Nochebuena, cuando toda su familia se reúne en su casa antes de un viaje. Kevin es molestado e ignorado por su familia, hace que termine pidiendo un deseo: vivir solo.

Su deseo finalmente se cumple, pues sus padres lo olvidan en casa y se van sin él al aeropuerto. Es cuando comienza la aventura: Kevin solo y a punto de ser robado en su propio hogar.

El regalo prometido

La película tiene como protagonista a Arnold Schwarzenegger. Él le da vida a Howard, un padre y esposo que, aunque ama a su familia, no tiene mucho tiempo para compartir con ellos debido a sus múltiples ocupaciones laborales.

Para tratar de resarcir sus errores, Howard le promete a su hijo un Turboman como regalo de Navidad. Sin embargo, gracias a sus olvidos, comprarlo y tenerlo entre sus manos no será una tarea fácil.

Los fantasmas de Scrooge

Es la historia creada por Charles Dickens. La película tiene un elenco de lujo con las actuaciones de Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Robin Wright, Cary Elwes y Bob Hoskins.

Santa Cláusula

La historia comienza con un hombre separado y con un hijo que ya no cree en la Navidad. Sin embargo, todo cambia cuando pasan la Nochebuena juntos y el verdadero Santa fallece en su casa.

Es entonces cuando Scott debe ponerse su traje y convertirse en el nuevo Papá Noel. Esto no lo hará nada feliz en un comienzo, pero poco a poco irá aceptando su nuevo reto.

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Mickey celebra la Navidad

En la plataforma hay varias producciones que lo tienen como protagonista, pero hablando de la Navidad, esta cinta es la indicada para disfrutar en casa. En esta historia, Mickey, Minnie y todos sus amigos recuerdan las navidades pasadas en tres relatos.