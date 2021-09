¿Cuál es el estado de salud de La Chupitos tras ser hospitalizada?

La actriz Liliana Arriaga, también conocida por su personaje La Chupitos, intercambió unas divertidas palabras con sus seguidores, luego de que compartió un video desde el hospital. Este clip fue enviado a través de sus redes sociales, en donde apareció canalizada a un suero.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Liliana compartió una imagen de un chiste sobre una mujer que deja su hogar para no tener que ver a su marido: Me voy con los niños a casa de mi mamá para no ver tu cara por el resto de mi vida.

Posteriormente, Liliana escribió: Alegre domingo, con el sentido de humor que la caracteriza. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre su actual estado de salud ni si ya fue dada de alta.

El día de ayer, la comediante subió un video a su perfil de Instagram donde se le ve acostada, con bata y canalizada. Sin embargo, para no perder el toque de su habitual sentido del humor, la famosa regaló un breve mensaje a sus seguidores.

Por si estaban con el pendiente

Después de dar a conocer su situación actual, no dudó en compartir una imagen donde se puede observar un envase con etiqueta de un suero, pero que en realidad es una bebida alcohólica.

Ay, me vendieron un suero bien raro, a lo que la famosa añadió en tono de broma: No lo puedo creer ya no se puede confiar en nadie.

Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en reaccionar y, aunque algunos se rieron de su publicación, otros preocupados aprovecharon para cuestionarla sobre su estado de salud.

¿Quién es La Chupitos?

La Chupitos, nació en el mundo del espectáculo hace varias décadas, dentro de un concurso de comedia. Nerviosa por no saber qué hacer, decidió interpretar de forma graciosa a su tío, el cual tenía problemas de alcoholismo.

Sin esperarlo, ganó ese concurso y al ser apoyada por otros comediantes, rápidamente intentó llegar a la televisión, pero por el origen de su personaje, muchas personas la rechazaron, incluso fue echada de las televisoras por interpretar a una mujer con problemas de adicciones.