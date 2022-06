La diversión no tiene que ver con el dolor. | Extra Time

Alejandro vino al programa para pedir ayuda y hablar de lo que siente. Aseguró que su madre se ha involucrado con muchos hombres desde que se separó de su pareja y ninguno de sus hijos ha podido impedir que ella los lleve a casa. Él abrió su corazón para decir que tiene mucho enojo, resentimiento y también está muy decepcionado por lo que ha podido ver de Magaly.

Magaly es la madre de Alejandro y Griselda. Ella no pensaba que lo que hacía estuviera mal, pues afirmaba que solamente lo hacía para poder divertirse y conocer personas. Ella justificaba todos sus actos con que tuvo una muy mala experiencia amorosa con su última relación y por eso decidió no tener una pareja estable. Lo que ella no contó fue que a la vez que se divertía con todos los hombres con los que se veía, dejaba de lado las responsabilidades que tenía en su hogar con sus hijos.

Griselda es hermana de Alejandra y ella hizo una revelación para todos durante su intervención en el panel del programa. Comenzó a reclamarle a su madre todo lo que veía de ella y de sus tantas parejas cuando estaban en casa. Comentó que ni las parejas de su madre ni su madre hacían algo para ocultar sus intenciones ni sus actividades íntimas frente a ellos, aunque ese no era el verdadero problema para ella. Lo que realmente la tenía molesta es que su madre dejó de lado a su hermana más pequeña por salir a tomarse algo con el hombre que estuviera en turno. Ella también mostró estar muy decepcionada de su madre por lo que estaba haciendo.

Después, fue momento para que Teresa, la madre de Magaly, pasara al panel. Ella fue la más directa al decir que lo que estaba haciendo Magaly no era ningún buen ejemplo para sus hijos y que esperaba que en algún punto ella recapacitara y se diera cuenta de lo que podría ocasionar para su familia y para su hogar. Ella lo dijo de una manera muy molesta. Pero también dejó ver que le dolía ver a la mujer en la que se había convertido su hija y todo lo que estaba pasando sus nietos en su casa.

La última intervención que hubo durante el programa fue la de Juan, la ex-pareja de Magaly. Él llegó listo para confesar todo lo que sucedió entre él y Magaly mientras estuvieron juntos y también reveló la razón por la que la relación que tenían llegó a su fin. Además, se le cuestionó acerca de las acciones de Magaly y dijo que casi siempre estaba saliendo a divertirse con sus amigos.

El fin del programa llegó pero el tema en cuestión estaba lejos de terminar.

El Extra Time comenzó una vez que las cámaras terminaron de transmitir el programa en televisión, y los expertos aprovecharon para decirle todo lo que podría pasar a Magaly y a su familia si estas acciones seguían realizándose en su casa. Todos volvieron a hablar de lo que ellos sentían y de todo lo que habían visto. Trataron de hacer entrar en razón a Magaly de todas las maneras posibles y fue al final que ella accedió a mejorar la situación.

La familia decidió dejar el enojo a un lado y tratar de llevar una buena relación, y también re-hacer su hogar como un buen lugar para cada uno de los integrantes. Todavía está por verse si podrán arreglar todas sus diferencias, pero el Extra Time dejó ver que todos tienen la disposición necesaria para terminar con todas las inconformidades que hay entre ellos.