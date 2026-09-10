A qué hora es la primera Salvación de La Granja VIP Segunda Temporada y quiénes competirán

La primera semana de La Granja VIP Segunda Temporada está llegando a instancias decisivas. Después del Duelo de Nominación y una Asamblea marcada por los enfrentamientos, cuatro participantes quedaron en riesgo de convertirse en el primer eliminado del reality.

Sin embargo, la placa todavía puede sufrir modificaciones. Los nominados deberán medir sus habilidades en la primera Salvación, una prueba que permitirá a uno de ellos recuperar la tranquilidad y obtener un poder que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia.

A qué hora es la primera Salvación de La Granja VIP

La primera Salvación de La Granja VIP Segunda Temporada se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre. La transmisión comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Antes de la gala se emitirá el Pre Show a partir de las 19:55 horas, donde se repasarán los conflictos que dejó la Asamblea y las posibilidades de cada nominado.

Quiénes competirán por la Salvación

Los cuatro participantes que buscarán abandonar la placa son:



María Karunna.

Kevyn Contreras “Bicolor”.

Mónica Escobedo.

Rafa Mercadante.

María Karunna se convirtió en la primera nominada durante la cadena realizada en la gala de estreno. Bicolor ocupó el segundo lugar después de perder el Duelo de Nominación contra La Coreañera.

Mónica Escobedo y Rafa Mercadante completaron la placa durante la Asamblea. Rafa fue el participante más señalado de la noche al recibir seis votos de sus compañeros, mientras que Mónica también acumuló los necesarios para quedar en riesgo.

Qué beneficio obtendrá el ganador de la Salvación

El participante que gane la prueba saldrá automáticamente de la placa y dejará de estar en riesgo de eliminación. De esta manera, la lista quedará reducida temporalmente a tres nombres.

La victoria también entregará un beneficio adicional. El ganador obtendrá el poder de ejecutar la Traición durante la gala del viernes.

Esta dinámica le permitirá retirar de la placa a otro de los nominados. Sin embargo, deberá ocupar ese lugar con un participante que hasta ese momento se encontraba fuera de peligro.

Por este motivo, la placa definitiva se conocerá hasta el viernes 11 de septiembre. Los cuatro participantes restantes dependerán del apoyo del público para evitar convertirse en el primer eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada.