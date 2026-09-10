Rafael Mercadante vs Manelyk González: qué pasó entre ellos | Resumen del conflicto entre los dos granjeros

El ambiente dentro de La Granja VIP Segunda Temporada comenzó a subir de tono desde la primera Asamblea, cuando Rafael Mercadante y Manelyk González protagonizaron uno de los primeros enfrentamientos entre los participantes. Lo que comenzó con una nominación terminó en fuertes acusaciones, reclamos y descalificaciones entre ambos granjeros. La tensión surgió después de que Manelyk nominara a Rafa y explicara frente a sus compañeros las razones por las que decidió darle su voto. Sin embargo, durante su intervención también expuso un comentario que, según relató, el conductor le habría hecho previamente en el área de vestidores, situación que provocó una fuerte reacción de Mercadante.

¿Qué pasó entre Rafael Mercadante y Manelyk González dentro de La Granka VIP 2?

Durante la primera Asamblea, Manelyk González decidió nominar a Rafael Mercadante y lo calificó como una persona “insoportable”, además de señalar que, desde su perspectiva, buscaba llamar constantemente la atención.

Pero la situación tomó otro rumbo cuando la influencer recordó un episodio que habría ocurrido entre ambos en los vestidores. Manelyk aseguró que Rafa le dijo: “Morrita, déjate tocar”, una frase que ella interpretó como una falta de respeto y que decidió hacer pública durante la dinámica. Ante estas acusaciones, Mercadante tomó la palabra para defenderse. El conductor explicó que sus palabras no tenían la intención que Manelyk les atribuyó y sostuvo que se refería a que ella debía mostrarse más abierta para que pudieran conocerse mejor. Incluso aseguró que él se considera un “caballero”. La explicación, sin embargo, no convenció a Manelyk, quien decidió no continuar con la discusión y lo dejó hablando solo mientras se encontraba en el podio de la Asamblea.

El conflicto dentro de La Granja VIP 2 continuó después de la Asamblea

El enfrentamiento no terminó cuando concluyó la dinámica. Posteriormente, ambos continuaron expresando sus diferencias y lanzándose críticas dentro de la convivencia de La Granja VIP.

Por su parte, Rafael también cuestionó aspectos relacionados con la trayectoria de Manelyk y respondió a los señalamientos que recibió durante la Asamblea. Mientras tanto, Mane continuó acercándose a otros integrantes del reality, generando alianzas para hacer frente a quienes considera sus rivales dentro de la competencia. Como consecuencia de la votación realizada durante la primera Asamblea, Rafael Mercadante quedó entre los participantes nominados para abandonar La Granja VIP, por lo que el conflicto con Manelyk ocurrió precisamente en una semana decisiva para su permanencia en el reality. Así, lo que comenzó con una nominación terminó convirtiéndose en uno de los primeros choques fuertes de la segunda temporada, con acusaciones y versiones diferentes sobre lo ocurrido entre ambos.