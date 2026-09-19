¡Alerta sísmica! Así reaccionaron los Granjeros ante el INESPERADO anuncio de la granja (VIDEO)
La Granja VIP también presenció la alerta sísmica anunciada para el territorio nacional este sábado 19 de septiembre
Este sábado 19 de septiembre se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2026. En La Granja VIP Segunda Temporada también se vivió la alerta sísmica provocada a las 12:00 horas del tiempo central de México y los granjeros abandonaron sus respectivas actividades para reunirse a las afueras del edificio principal.