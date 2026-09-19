Cerditos acorralan a La Bebeshita durante sesión de fotos del Calendario Granjero: “¡Me está agarrando el calzón!”
La creadora de contenido tuvo dificultades para tomarse fotos para el Calendario Granjero, actividad que inició este sábado en La Granja VIP
Daniela Alexis “La Bebeshita” fue una de las primeras en iniciar con la nueva actividad “Calendario Granjero”. En esta dinámica, los granjeros deberán utilizar atuendos otorgados por la producción de La Granja VIP para producir fotos sexys, en lo posible, fuera del edificio principal. La creadora de contenido escogió tomarse fotos con los cerditos, quienes dificultaron completamente su sesión.