Cerditos acorralan a La Bebeshita durante sesión de fotos del Calendario Granjero: “¡Me está agarrando el calzón!”

Daniela Alexis “La Bebeshita” fue una de las primeras en iniciar con la nueva actividad “Calendario Granjero”. En esta dinámica, los granjeros deberán utilizar atuendos otorgados por la producción de La Granja VIP para producir fotos sexys, en lo posible, fuera del edificio principal. La creadora de contenido escogió tomarse fotos con los cerditos, quienes dificultaron completamente su sesión.