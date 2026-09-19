Manelyk ESTALLA y critica duramente el trabajo de uno de los peones de La Granja VIP: “Hace las cosas a medias”
La influencer criticó a una de las peonas de esta semana por su trabajo realizado en la zona de las vacas ¿De quién se trata?
Manelyk González no pudo contener su frustración y su estado de ánimo fue notado por Fernando Lozada, quien le preguntó qué le sucedía. Lejos de quedarse callada, la creadora de contenido estalló sobre uno de los peones de esta segunda semana de La Granja VIP por su trabajo ineficiente en las afueras del edificio principal.