¡Encendió la granja! Pascal ENAMORA a todos con su sesión de fotos del Calendario Granjero (VIDEO)

Pascal Nadaud fue uno de los protagonistas durante la jornada del sábado 19 de septiembre. El atleta participó de la sesión de fotos del Calendario Granjero, una de las nuevas actividades que realizarán los granjeros entre este y el próximo fin de semana en La Granja VIP. Los presentes quedaron sorprendidos con la producción de Pascal, al igual que los televidentes.