¿Quién es César Doroteo, la sexta celebridad de La Granja VIP? ¡De YouTube al corral!

César Doroteo se convirtió en nuestra sexta celebridad confirmada para ponerse al límite con La Granja VIP , el nuevo reality show de TV Azteca en donde el trabajo duro y las pruebas extremas formarán parte del día a día de los competidores... ¿pero quién es “Teo” y por qué se volvió popular en el entretenimiento mexicano?

¿Mostrará su lado ‘animal’? ¡Así destaparon a “Teo” como el sexto granjero de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Además de ser un reconocido influencer, “Teo” ya ha participado en otros realities como La Isla. ¿Será que nos muestra su lado ‘animal’ en La Granja VIP?

¿Quién es César Doroteo, el sexto competidor de La Granja VIP?

César Doroteo, nacido un 21 de abril de 1989 en la Ciudad de México, es un popular influencer y youtuber que saltó a la fama con “Pepe y Teo”, un canal de YouTube que abrió en el 2011 al lado de Ricardo Peralta y que pronto se consolidó como un espacio virtual importante para la comunidad LGBTQ+.

Identidad sexual, noticias generales y temas centrados en la comunidad LGBTQ+ forman parte de los ingredientes que le dieron un toque especial a “Pepe y Teo”, canal que actualmente tiene más de 996 suscriptores y que se convirtió en todo un referente de la creación de contenido... ¡por este motivo la integración de “Teo” a La Granja VIP se convirtió en todo un bombazo viral!

Además de la creación de contenido en redes, César Doroteo también incursionó en la música y en la escritura con su sencillo Bébelo (2020) y sus libros La estupenda guía para vivir la vida a tu manera, Ni tan sola y Soy sola: ¡le encantan los retos y por eso le dijo que sí a La Granja VIP, pues vio en este reality una excelente oportunidad para darse a conocer de una forma totalmente distinta!

César Doroteo, quien cuenta con 392 mil seguidores en Instagram, no es ajeno a la televisión y a los realities de TV Azteca, por lo que ya tiene herramientas para darnos chismecito extremo en el establo de La Granja VIP .

En el 2023, “Teo” participó en el proyecto extremo La Isla: Desafío Turquía y en la actualidad se desempeña como productor del programa Toma mi dinerita, especializado en impulsar el talento drag en México… ¡nos morimos de ganas de verlo en un 24/7 conviviendo con Alfredo Adame, Jawy Méndez y Sandra Itzel!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

El estreno de La Granja VIP -que hasta el momento tiene confirmadas a 6 celebridades, a sus conductores y a su panel de críticos- tendrá lugar el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te lo pierdas!