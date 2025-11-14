“Hipocresía": Alfredo Adame enfrenta a Teo por su juego en La Granja VIP y le da un insólito consejo

Después de la divertida pijamada salvaje en La Granja VIP, las estrategias y alianzas volvieron a ser el tema central, en especial ahora que se acerca la quinta expulsión. Y aprovechando un breve descanso en el granero, Alfredo Adame tuvo un acercamiento con Teo en el que pudieron hablar de sus inquietudes dentro de la competencia.

Al respecto, "Freddy" quiso hacerle saber que no lo ve como un objetivo a vencer, al menos no ahora, por lo que lo instó a hacer caso omiso si alguien más le dice que quiere perjudicarlo en las votaciones. Además, Adame le dijo a César Doroteo que si se unió a "El Muro" fue porque le resultó obvio que casi todos estaban en su contra.

La Granja VIP Alfredo Adame habló con César Doroteo sobre lo que está pasando en La Granja VIP

Alfredo Adame le dice a Teo que es un "borrego" en La Granja VIP

Una vez aclarado este punto, Alfredo Adame le aconsejó a Teo que no se confíe demasiado, en especial porque como espectador, cree que lo están usando como "borrego al matadero" y también tienen en la mira a La Bea. Y es que según dijo el "Golden Boy", no falta mucho para que el resto de granjeros quieran nominarlos para no tenerlos como competencia rumbo a la final.

"Van sobre ti, después van sobre Bea y después van sobre Lis. Así es con los falsos profetas, la hipocresía. Te lo pongo como antecedente para que te cuides", concluyó Adame para después regresar con sus tareas en La Granja VIP, que estrenó habitantes con la llegada de adorables conejo, justo unas horas antes de la noche de traición.

¿Qué participantes de La Granja VIP están en "El Muro"?

Este llamativo equipo que ha puesto en jaque las estrategias de los granjeros, es importante saber que "El Muro" está conformado por Alfredo Adame, Manola Díez y Eleazar Gómez. Sobre el significado de su nombre, el autoproclamado "eterno nominado" explicó que es porque su meta es salvarse de las nominaciones cada semana.

Así que para ellos, el tener el apoyo del público en las votaciones y provocar la salida de otros participantes (como ya pasó con Jawy), es una forma de mostrar que son un muro en el que todos van a terminar estampándose, es decir, derrotados en las galas de eliminación.