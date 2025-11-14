¡Hubo hasta almohadazos! Los 3 momentos más divertidos que nos dejó la pijamada salvaje en La Granja VIP

Con las emociones a flor de piel por el triunfo de Sergio Mayer Mori por la salvación en La Granja VIP y tras un intenso día en tras las peleas de Manola Díez con Kim Shantal, los granjeros tuvieron la tan esperada pijamada salvaje. Así que se olvidaron un rato de los sombreros y botas para lucir fenomenales atuendos inspirados en animales y nos regalaron entrañables momentos.

1. La pasarela de pijamas salvajes

Para que una pijamada esté completa, es obligatorio tener looks de dormir que sean cómodos y qué mejor si además se ven bien. Así que La Granja VIP se llenó de magia con pijamas de animales y los granjeros no dudaron en presumirlos con un buen perreo.

@lagranjavipmx Báilalo, báilalo… muévelo, solo, solo. 💃✨ Lunes a viernes 9:00 p.m. por #AztecaUNO Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#LaGranjaVIP 🌾 Transmisión 24/7 en #DisneyPlus, vive la experiencia completa. ♬ sonido original - La Granja VIP

Así que vimos a Kike Mayagoitia como cebra bailándole a La Bea que era un panda; a Teo como unicornio presumiendo su colorido pelaje; a Kim feliz por ser un cocodrilo, a Eleazar como jirafa y a Fabiola Campomanes de león pretendiendo morder al resto de la fauna.

2. La rutina de skincare de Alfredo Adame y las anécdotas de los granjeros

Uno de los aspectos que ha llamado la atención sobre la participación de Alfredo Adame en La Granja VIP, es la dedicación que le pone a su rutina de cuidado facial y hasta ha compartido cuáles son los ingredientes que usa para cuidarse la piel. Así que no olvidó este paso en la pijamada salvaje, pues además el Tío Pepe le dio chance de olvidar sus tareas de peón y fue de los más emocionados con las mascarillas que les hicieron llegar.

Y mientras este producto hacía magia sobre su rostro, "Freddy" habló de su infancia y recordó que siempre fue un niño muy travieso, pero admitió que su momento preferido siempre ha sido la siesta porque le daba la oportunidad de soñar con cosas que lo hacían feliz.

3. La guerra de almohadas en el granero

Aunque ya estaban cansados, los granjeros no perdieron la oportunidad de terminar la pijamada con una guerra de almohadas que les sacó grandes carcajadas (y uno que otro golpe). Los encargados de inaugurar esta dinámica nocturna en La Granja VIP fueron César Doroteo, La Bea y Kim Shantal, quienes se lanzaron contra Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Lis Vega.