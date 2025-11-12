Alfredo Adame y Eleazar Gómez ponen la mira sobre dos objetivos en La Granja VIP
Los peones conversaron en el granero para alinear el siguiente paso de su estrategia conjunta
Ante la inminente asamblea de mañana, las celebridades de La Granja VIP han comenzado a definir los siguientes pasos de sus estrategias y en esta ocasión, Alfredo Adame y Eleazar Gómez dejaron muy en claro a quiénes nominarán en la próxima ceremonia.
¿Quiénes están en la mira de los peones?
Los peones de esta semana, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, aprovecharon un momento en el granero antes de la ceremonia del duelo de esta noche para definir a César Doroteo y Sergio Mayer Mori como sus siguientes objetivos para nominar mañana.
El 'Golden Boy' le dijo a Eleazar que pudo haber sido muy fácil para él haberle dado un voto en la ceremonia pasada, después de haber nominado por error a Lolita Cortés, pero prefirió votar por Teo, hecho que fue celebrado por el nominado, el cual señaló que, como el influencer es muy bueno para las competencias, le pediría tanto a Manola Díez como al propio Adame, "subirlo" al cuadro de nominados y así lograrían, entre otros beneficios, desequilibrar a dos de los equipos.
Sin embargo, Alfredo señaló que "sería más objetivo Sergio", a lo que Eleazar le aseguró que el ex Capataz de La Granja VIP estaría en la placa debido a la desventaja de dos votos que Mayer Mori aceptó con tal de tener el encuentro con su perrita 'Ramona'.
Al final, Alfredo sugirió que él votaría por Sergio, mientras que Eleazar y Manola estarían encargados de subir a César Doroteo.
¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?
Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Eleazar Gómez, así como al elegido por el público para acompañar a Kike Mayagoitia en la habitación del Capataz y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.
Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.