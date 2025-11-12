Alfredo Adame y Eleazar Gómez ponen la mira sobre dos objetivos en La Granja VIP

Ante la inminente asamblea de mañana, las celebridades de La Granja VIP han comenzado a definir los siguientes pasos de sus estrategias y en esta ocasión, Alfredo Adame y Eleazar Gómez dejaron muy en claro a quiénes nominarán en la próxima ceremonia.

¿Quiénes están en la mira de los peones?

Los peones de esta semana, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, aprovecharon un momento en el granero antes de la ceremonia del duelo de esta noche para definir a César Doroteo y Sergio Mayer Mori como sus siguientes objetivos para nominar mañana.

El 'Golden Boy' le dijo a Eleazar que pudo haber sido muy fácil para él haberle dado un voto en la ceremonia pasada, después de haber nominado por error a Lolita Cortés, pero prefirió votar por Teo, hecho que fue celebrado por el nominado, el cual señaló que, como el influencer es muy bueno para las competencias, le pediría tanto a Manola Díez como al propio Adame, "subirlo" al cuadro de nominados y así lograrían, entre otros beneficios, desequilibrar a dos de los equipos.

Sin embargo, Alfredo señaló que "sería más objetivo Sergio", a lo que Eleazar le aseguró que el ex Capataz de La Granja VIP estaría en la placa debido a la desventaja de dos votos que Mayer Mori aceptó con tal de tener el encuentro con su perrita 'Ramona'.

Al final, Alfredo sugirió que él votaría por Sergio, mientras que Eleazar y Manola estarían encargados de subir a César Doroteo.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Eleazar Gómez, así como al elegido por el público para acompañar a Kike Mayagoitia en la habitación del Capataz y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.