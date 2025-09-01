¡Descubre tu lado animal y todo el chismecito de La Granja VIP con Mallezaa!

Mallezaa, la nueva Conductora Digital de la Granja VIP, platica con nosotros en entrevista, y muestra su entusiasmo para comenzar el programa, pues señala que siempre le ha gustado el drama y más si se junta con vacas y conejos le resulta en una idea fenomenal. La nueva conductora se considera fan de los realitys y de ver a las celebridades en su entorno 24/7, lo que ahora le permitirá contar todo el “chismesito” de primera mano. “Mis reacciones ante las revelaciones y el programa también me ayudan a conocerme a mí misma”, agrega. La Conductora Digital asegura que compartirá los chismes de La Granja VIP como si te los platicara una amiga cercana, siempre con información confiable, y sin filtros.