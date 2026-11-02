“Se va a quedar sola": Aseguran que esta Granjera perderá a todos sus aliados por una FUERTE TRAICIÓN en La Granja VIP

Las alianzas en La Granja VIP son fundamentales para seguir avanzando, pero estas pueden derrumbarse de un momento a otro por falta de lealtad y terminar siendo un obstáculo para los integrantes. Y para el "Mono" Osuna, está más que claro que los primeros en traicionarse serán los "Disfuncionales", pues sospecha que ya hay al menos tres integrantes pensando en jugar por separado y que hay una Granjera que si no se activa pronto, se quedará completamente sola y sin apoyo para no ser eliminada.

Se trata de Ivonne Montero, que sorpresivamente decidió formar parte del equipo de Niurka, pues pese a todos los conflictos que tuvieron en el pasado, decidieron hacer una tregua para fortalecerse. Sin embargo, para "La Resistencia", esta unión no durará mucho y llegará a su fin antes de lo que muchos piensan, sobre todo si se cumplen las predicciones de que la llamada "mujer escándalo" será la primera en aventurarse a estrategias individuales.

"Fíjate lo que va a pasar. Kevyn y este wey (Julio), van a hacer un equipo. Niurka va a ser la primera en traicionarlos. Y los demás, quién sabe qué vaya a pasar con ellos. Ivonne se va a quedar sola, sin saber qué hacer", dijo el futbolista retirado mientras Mane se burlaba de que la actriz se quedaría haciendo las manualidades con las que se entretiene cuando tienen tiempo libre.

Muchos piensan que Ivonne Montero terminará jugando sola en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Ivonne Montero ya no tiene aliados en La Granja VIP? Así empezaron las sospechas de un juego individual

No es la primera vez que los integrantes mencionan la teoría de que Ivonne Montero está a nada de abandonar a su equipo de La Granja VIP. Hace apenas unos días, Fernando Lozada le dijo que, desde su perspectiva, ella ya estaba planeando ir sola justo como él decidió hacer desde que Pascal Nadaud fue eliminado.

No obstante, la actriz negó rotundamente este señalamiento y aseguró que si bien ha tenido conflictos con integrantes como Niurka o Rafa Mercadante, al final del día los han sabido sobrellevar. Además, aseguró que ya se le había quitado la sensación de que era excluida y que por el momento, sus intenciones eran seguir jugando en grupo para no quedar entre los más débiles en las Asambleas.