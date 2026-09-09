Carlos Trejo cuenta cómo empezó su pleito con Alfredo Adame en La Granja VIP, ¡hasta su hermana estuvo involucrada!

En el mundo de la farándula mexicana, una de las rivalidades más sonadas es la que existe entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes llevan años peleándose en cada oportunidad y ya hasta llegaron a un ring de boxeo. Y ahora que está en La Granja VIP Segunda Temporada, el "cazafantasmas" se animó a contar su versión de esta polémica historia y afirmó que él no tuvo nada que ver, sino que simplemente se defendió.

Así se lo contó a Kevyn Contreras en una plática matutina, en la que recordó que los problemas con el "Golden Boy" surgieron mientras él estaba radicando en Europa y fue hasta que regresó a México que se dio cuenta de la situación. Sin embargo, después de tanto tiempo, sigue sin tener claro por qué el actor le agarró tan mala estima, pues lo consideraba como una figura exitosa y no sabe en qué momento cambió tanto.

"El señor tenía una personalidad, tenía una buena carrera, era una buena persona. Y eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Pero agarró y se empezó a pelear, a insultar, a agredir, a sobajar a la gente para tratar de llamar la atención", apuntó el Granjero.

Carlos Trejo aclaró el origen de su enemistad con Alfredo Adame|ESPECIAL

Carlos Trejo revela que su hermana lo traicionó en el pleito con Alfredo Adame

Las rencillas de Alfredo Adame con Carlos Trejo se habrían intensificado también porque supuestamente hubo una traición familiar que influyó mucho en la mala estima que existe entre ellos. Y es que de acuerdo con el experto en lo paranormal, las cosas empeoraron porque su hermana Norma decidió aliarse con el "Golden Boy" y trataron de hacerle competencia, un movimiento del que nunca se pudo olvidar.

"Tuve una hermana, que se llamaba Norma, era mala persona. Donde se paraba y podía fastidiar a la gente, lo hacía. Entonces, un día dijo que yo hice no sé qué cuando me entrevistó, pero nunca me ha entrevistado. Y se agarró en su programa y cuando yo regreso, mi hermana organizó que un grupo del trabajo renunciara. Cuando me doy cuenta, ya se había jalado a trabajar con este señor, llamándose 'Investigación paranormal Trejo'", recordó el Granjero sobre esta enemistad que ya también está dando de qué hablar en las Galas de La Granja VIP Segunda Temporada.