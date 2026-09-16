“No voy a ser hipócrita ni voy cambiar": Azalia se desahoga tras ser la nominada de la noche en La Granja VIP (VIDEO)

Azalia fue una de las granjeras que esta noche fue elegida por el público para enfrentar el duelo de dominación, en el cual compitió con Rafa Mercadante y perdió. Al termino del programa, la ex Survivor, mostró su intriga y molestia por esta situación, y aseguró que si no le gusta a la gente cómo es, no cambiará y no pretende modificar su comportamiento para agradarle a nadie en La Granja VIP.