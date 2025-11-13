Baby vaca shower y pijamada en La Granja VIP: El Tío Pepe sorprende a los granjeros con buenas noticias

La convivencia en La Granja VIP vivió un giro tierno y muy especial con el anuncio de El Tío Pepe de que habrá una noche sin trabajo, con pijamada, pastel, reflexiones… y celebración por la llegada de un nuevo habitante. Con Jacinta cada vez más cerca de parir, el ambiente se llenó de expectativa, risas y una que otra emoción inesperada entre los granjeros.

¿Por qué habrá un baby shower en La Granja VIP?

Aunque los días en La Granja VIP suelen estar marcados por las tareas, las estrategias y las tensiones, esta vez El Tío Pepe propuso una pausa emotiva para honrar la vida que viene en camino . El Mayoral explicó que más allá del nacimiento de un becerro, la ocasión era ideal para conectar con el valor de la maternidad, los recuerdos de infancia y la empatía con los animales que comparten espacio con los granjeros.

La vaca Jacinta se convirtió en el centro de atención. Todos recibieron con entusiasmo la idea del “vaca shower”, un momento simbólico para celebrar la espera de su cría, compartir emociones y hasta abrir la puerta a un lado más emocional que pocas veces muestran. La escena provocó sonrisas y nostalgia, al recordar a sus familias y pensar en el significado de una nueva vida en el entorno granjero.

¿Cuándo será la pijamada en La Granja VIP?

Después del Juego de la Salvación, vendrá la sorpresa mayor, pues El Tío Pepe liberó por una noche a los peones de sus obligaciones y autorizó una pijamada colectiva. Aunque seguirían pendientes de Jacinta, por si algo ocurría en la madrugada, el foco se centrará en convivir, jugar, compartir y “despertar al niño interior”, como mencionó el propio Tío Pepe.

Los granjeros recibieron con emoción la noticia y comenzaron a imaginarse cómo podría darse. La reunión con el Tío Pepe de planes, bromas, ideas de películas y hasta la petición informal de pedir pizzas para cumplir el tan mencionado antojo de los granjeros. Después de unos días de fuertes tensiones y conflictos, los granjeros vivirán uno de los momentos más relajados desde que arrancó la competencia.

No te pierdas los momentos más emotivos y divertidos de esta celebración especial. Sigue La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir el 24/7 por Disney+ y ahora en YouTube en el canal oficial de La Granja VIP.