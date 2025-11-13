La Granja VIP 24/7: Eleazar y Adame revelan su estrategia Muro y estallan contra los granjeros por “lamebotas”

En La Granja VIP todo puede pasar, pero lo que se vivió en el 24/7 con Eleazar Gómez y Alfredo Adame superó cualquier expectativa. En un extenso intercambio de ideas y reclamos, dejaron al descubierto una alianza estratégica que bautizaron como “el muro” y que tiene como objetivo frenar lo que consideran ataques coordinados por parte de otros granjeros.

¿Qué es la estrategia del muro en La Granja VIP?

Durante una charla cargada de emociones, Eleazar y Adame hablaron de una resistencia silenciosa, pero firme contra lo que ellos describen como una serie de ataques constantes en su contra. Según explicaron, desde el arranque de la competencia han sentido que los demás participantes se han unido para debilitarlos , especialmente en las nominaciones y dinámicas de trabajo. La estrategia del muro busca contrarrestar esa presión y “rebotar” cualquier intento de dejarlos fuera de combate, tanto en la convivencia como en las votaciones.

Para ellos, el comportamiento del resto de los granjeros refleja una hipocresía que ya no están dispuestos a tolerar. Comentaron que hay quienes fingen estar bien con todos, pero juegan doble cara para no quedar mal con nadie. En ese contexto, llamaron “lamebotas” a los que cambian de postura según les conviene.

¿Por qué Eleazar y Adame están tan molestos con los demás granjeros?

La molestia de ambos aumentó luego de ver cómo algunos participantes apuntaron directamente contra Manola Díez, a quien consideran una víctima del juego sucio. Desde su perspectiva, ella no ha hecho daño a nadie y, aun así, ha sido blanco constante de nominaciones y críticas. Para Eleazar y Adame, esto es una señal de que los grupos dominantes en La Granja VIP se sienten amenazados por quienes no se pliegan a sus dinámicas.

Además, acusaron a ciertos granjeros de crear señales y alianzas encubiertas para manipular los votos , lo que consideran una falta total de ética en la competencia. Eleazar aseguró que ha llegado el momento de demostrar que el juego limpio sí puede ganar.

