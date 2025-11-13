Lis Vega se va contra Eleazar por intención de sacar a Fabiola: “Te metiste con la persona equivocada”

El reciente comportamiento de Eleazar Gómez continúa generando reacciones negativas al interior de La Granja VIP y en esta ocasión, fue Lis Vega la granjera que despotricó contra el 'eterno nominado' y su objetivo de irse contra Fabiola Campomanes en la asamblea de esta noche.

"Conmigo se fue a cero": Lis defiende a Fabiola

Durante la cena de esta noche y después de otra pelea verbal protagonizada por Eleazar y 'El Patrón' Alberto del Río, Lis Vega le confesó al condecorado luchador que el primer nominado de esta semana "se le tiró" mientras estaban sentados en la asamblea debido a que el actor le comentó que no estaba de acuerdo con los votos que estaba recibiendo Manola y que la defendería, a lo que la cubana le respondió que "sería lo mínimo que pudiera hacer por el problema en el que la metió", hecho que fue desmentido por Gómez y que propició la molestia de Lis.

"Fabiola es mi hermana y no porque la quiera ayudar... aquí la quiere todo el mundo, te metiste con la persona equivocada... y lo hiciste muy mal... y aparte me vas a faltar el respesto a mí que te he defendido... es lo último que me faltaba, que tú me faltaras el respeto a mí... hoy perdió todo, conmigo se fue a cero", sentenció Vega.

'El Patrón' coincidió con su compañera y le contó detalles sobre el nuevo encuentro que sostuvo con Eleazar. Además, aprovechó para señalar que se contradijo con "todo lo que él está tratando de vender allá afuera" y celebró que les echaron a la basura todo su plan.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Eleazar Gómez, Lis Vega, Sergio Mayer Mori o Manola Díez del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.