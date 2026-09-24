Bebeshita le pide un BESO a Kevyn Bicolor y él responde de una forma que nadie esperaba (VIDEO)
Tras una escena de celos entre ambos, Bebeshita le solicitó un beso al comediante mientras ordeñaba a una de las vacas
Kevyn Contreras “Bicolor” y Bebeshita protagonizaron un momento de celos mientras trabajaban en las afueras del edificio principal. Posteriormente, en un momento gracioso, Daniela Alexis le pidió al comediante que lo besara en el corral de las vacas y su respuesta dejó a más de un aficionado de La Granja VIP sorprendido.