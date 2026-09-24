“Yo soy adoptado”: Fer Lozada habla de su papá biológico a quien ya no recuerda, y los momentos difíciles que llegó a vivir

Fer Lozada en La Granja VIP, detalla que a lo largo de su vida tuvo 3 papás. Su padre biológico se alejo de él cuando tenía 3 años, su padrastro aunque le dio una buena infancia tiene difíciles recuerdos de una terrible herida. Además de resaltar el gran trabajo que realizó su madre para criarlo ella sola. Esto fue lo que comentó.