Pimpinela Escarlata habla de la dura experiencia que vivió de niño: “Me apedreaban, me hacían cosas”

Durante una actividad puesta por el Tío Pepe, Pimpinela Escarlata reveló que cuando era niño recibió una agresión muy fuerte así como malos tratos. Además de eso reveló que su madre lo corrió de su casa aunque a pesar de eso jamás tuvo rencor y siempre buscó darle lo mejor. Por otro lado, expresó que vivió una complicada experiencia en la que casi le quitan sus pies.