Hasta tener agua caliente es un lujo para los peones: así lo vivió Kunno mientras se bañaba al aire libre (VIDEO)
Kunno vivió un momento reflexivo mientras se bañaba al atravesar su segunda semana consecutiva como peón en La Granja VIP
Kunno está atravesando su segunda semana consecutiva como peón y por decisión del público. Su tiempo dentro de La Granja VIP le ha llevado a vivir momentos muy reflexivos y uno de ellos sucedió mientras se bañaba al aire libre. Mientras Mónica Escobedo pedaleaba, el creador de contenido agradeció por tener agua caliente, un “lujo” más que básico en su vida cotidiana antes de su ingreso al reality.