“Estoy perdido": Kunno confiesa que se quiere ir de La Granja VIP y habla con Manelyk de su decisión (VIDEO)

Kunno no la está pasando nada bien en La Granja VIP y tiene las emociones a flor de piel. Y es que luego de dos semanas como Peón y con la duda de si el público ya lo dejó de apoyar, el influencer confesó que desde que escuchó a Carlos Trejo decir que “nadie debería dejar que le quiten la pluma para escribir su propio destino”, se ha está planteando la posibilidad de irse antes de tiempo y así enfocarse en su bienestar.