“Mis muñecos eran mi público”: Bicolor recuerda al niño que, con poco, soñaba con ser un comediante exitoso
Kevyn Contreras recordó a un niño Bicolor que soñaba con ser comediante gracias a la dinámica de Lotería Disney
Kevyn Contreras “Bicolor” fue uno de los primeros Granjeros en ganar la Lotería Disney. En dicha dinámica, el primer participante que llenara el cartón tenía la posibilidad de escoger un juguete de infancia como premio. Bicolor escogió el balero y explicó cómo, con poco, se conformaba para crear su propio estudio siendo un niño pequeño que soñaba con ser comediante.