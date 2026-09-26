Kevyn Bicolor anuncia la segunda parte del Calendario Granjero: ¿Cómo será la dinámica MÁS SEXY de La Granja VIP?

Kevyn Contreras “Bicolor” fue el encargado de anunciar la segunda parte del Calendario Granjero. Dicha dinámica ya tuvo su primera aparición el pasado sábado 19 de septiembre. Hoy se completará el calendario que tendrá como protagonistas a Kunno, Ivonne Montero, el propio Bicolor, entre otros Granjeros. La dinámica fue explicada por el comediante, donde deberán tomarse fotos sexys y atrevidas.