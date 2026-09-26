¡Se quitó todo! Kevyn Bicolor saca su lado más sexy en el Calendario Granjero con desfile incluido (VIDEO)

Los participantes de La Granja VIP están llevando a cabo el Calendario Granjero y ahora fue el turno de Kevyn Contreras “Bicolor”. Fiel a su estilo, el comediante se quedó en ropa interior para su sesión de fotos y utilizó una pala para ingeniárselas. Kunno actuó de fotógrafo y nos dejaron un momento más que divertido.