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¡Se quitó todo! Kevyn Bicolor saca su lado más sexy en el Calendario Granjero con desfile incluido (VIDEO)

Kevyn Contreras no tuvo miedo a nada y se animó a quedarse en ropa interior para su sesión de fotos del Calendario Granjero de La Granja VIP

Los participantes de La Granja VIP están llevando a cabo el Calendario Granjero y ahora fue el turno de Kevyn Contreras “Bicolor”. Fiel a su estilo, el comediante se quedó en ropa interior para su sesión de fotos y utilizó una pala para ingeniárselas. Kunno actuó de fotógrafo y nos dejaron un momento más que divertido.

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